Піке оцінив фінал ЧС-2026 та шанси Мессі виграти дев'ятий Золотий м'яч

Колишній захисник каталонської Барселони Жерард Піке дав оцінку фіналу чемпіонату світу-2026 між Іспанією та Аргентиною та висловився щодо свого зіркового ексонодклубника Ліонеля Мессі та його теоретичної можливості виграти "Золотий м'яч" у цьому році.

Його слова передає AS.

Чемпіон світу-2010 не очікував побачити "Альбіселесте" у фіналі змагань, утім, зазначив, що цей матч стане одним із найкращих в історії мундіалів.

Також іспанець звернув увагу на протистояння між 39-річним Мессі, який може виграти другий чемпіонат світу поспіль, та 19-річним Ламінлм Ямалем, котрий у разі тріумфу стане одним із наймолодших переможців турніру у світі.

"Іспанія входила до числа моїх фаворитів, як і Франція, Англія чи Бразилія, а от Аргентина — не так вже й сильно. Зрештою, з огляду на те, як розвивався турнір, це один із найкращих фіналів, які тільки можна побачити. Нарешті ми зможемо побачити "Фіналісіму", яку не вдалося зіграти в Катарі. Мова йде про дві найкращі збірні, з огляду на склад їхніх гравців. Це історичний фінал, який для нас може означати другу зірку, а для Лео — другий поспіль титул чемпіона світу, що дозволить йому замкнути коло на такому етапі кар'єри, якого, можливо, люди вже не очікували, і який піднесе його, якщо він ще не є таким, до статусу найкращого гравця в історії. А що вже казати про Ламіна, якщо переможе Іспанія? У свої 19 років він опинився в унікальній ситуації — має шанс стати одним із наймолодших гравців, які виграли чемпіонат світу".

Також Піке прокоментував можливість Мессі виграти дев'ятий "Золотий м'яч" у кар'єрі. За словами ексцентрбека "блаугранас", капітан збірної Аргентини заслуговує на присудження нагороди, й це було б гарним способом завершити свої виступи, хоч і зазначив, що це може викликати критику через виступи Мессі в МЛС.

Утім, іспанець зізнався, що не розуміється у регламенті премії від журналу "France Football", оскільки щороку все змінюється.

"Послухайте, щодо "Золотого м'яча" я вже й сам заплутався, що саме там оцінюють, бо щороку критерії різні. Ніколи чітко не пояснювали, що саме справді впливає на перемогу. Звісно, він заслуговує на цю нагороду, і, як я вже казав, це був би найкращий спосіб завершити його кар'єрний цикл. Але якщо йому її присудять, багато хто скаже, що враховується весь сезон, що він виступав у такій лізі, як МЛС... Ну, напевно, вони матимуть рацію. Так само, якщо переможе Іспанія, знайдуться голоси проти того, щоб нагороду отримав Родрі, бо хоч він і проводить дуже вдалий чемпіонат світу, але більшу частину сезону провів через травму. Або якщо її присудять Ламіну..."

Нагадаємо, що фінал цьогорічної світової першості, у якому Аргентина та Іспанія битимуться за звання найкращої збірної планети, відбудеться 19 липня на арені "Мідоулендс Стедіум". Стартовий свисток пролунає о 22:00 (за київським часом).

Також зауважимо, що напередодні центрбек "Фурії Рохи" Емерік Лапорт зазначив, що одним із вирішальних факторів цього матчу може стати суддівство, зважаючи на скандали навколо арбітражу ігор "Альбіселесте" на попередніх стадіях цього мундіалю.

Додамо, що нещодавно екскапітан лондонського Челсі Джон Террі розкрив, кого вважає фаворитом у цьому протистоянні. А легендарний іспанський тренер Вісенте дель Боске дав пораду збірній Іспанії, щоб вони не недооцінювали аргентинців, бо вони "справжній головний біль".