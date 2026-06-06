Лідер Манчестер Сіті оцінив шанси Ямала на Золотий м'яч: Він просто звір

Опорний півзахисник Манчестер Сіті Родрі поділився своєю думкою про лідера Барселони Ламіна Ямала, з яким разом грає у збірній Іспанії.

Його цитує AS.

29-річний футболіст "містян" пророкує велике майбутнє таланту каталонського клубу та оцінив шанси Ламіна на здобуття Золотого м'яча.

"Він вже зірка, але майбутнє, яке у нього попереду, вражає. Одного разу він виграє Золотий м'яч. Він просто звір. Він чудовий хлопець. У мене з ним дуже хороші стосунки. Люди не дуже добре його знають. Я б порадив людям познайомитися з ним ближче. Він приголомшливий хлопець. Я думаю, що якщо гравець знаходиться на його рівні, володіє такими здібностями і є унікальним, він викликає різну реакцію у людей – як позитивну, так і негативну. З цим потрібно змиритися", – сказав Родрі.

Також лідер МанСіті наголосив на зрілості Ямала, якому у липні 2026 року виповниться лише 19-ть. Родрі додав, що Ламін має чудові цінності, він дуже цілеспрямований, зоча його образ є дещо спотвореним.

Нагадаємо, що вінгера Барселони було визнано найкращим гравцем Ла Ліги сезону-2025/26.

Раніше повідомлялося, що Ямал повернувся до тренувань на полі перед стартом чемпіонату світу-2026, куди він вирушить разом зі збірною Іспанії.

Не виключається варіант із тим, що талановитий гравець "блаугранас" пропустить одну чи дві стартові гри "Червоної фурії".

Відзначимо, що у рамках групового етапу збірна Іспанії зустрінеться з Кабо-Верде (15 червня), Саудівською Аравією (21 червня) та Уругваєм (27 червня).

Додамо, що за спиною Ямала 25 зустрічей за головну команду країни (6 м'ячів). Зі збірною Ламін вже став чемпіоном Європи у 2024 році.