Усе було сплановано: Гуті звинуватив організаторів у змові після вручення Золотого м'яча-2026

Легендарний колишній півзахисник мадридського Реала Гуті сумнівається у чесності голосування за Золотий м'яч-2026, який виграв нападник мюнхенської Баварїі Гаррі Кейн.

Його цитує Goal.

"Золотий м'яч поїхав до Лондона, і його виграв житель Лондона. Який збіг, чи не так? Це справжній збіг! Усе було сплановано заздалегідь, безумовно", – заявив Гуті.

За його словами, сам Кейн був здивований, коли його ім'я пролунало зі сцени. Гаррі випередив Кіліана Мбаппе та Ламіна Ямала, які посіли друге та третє місця відповідно. У France Football вже розкрили відрив переможця від форварда Реала.

Зі сцени Кейн проголосив затяжну промову, у якій встиг подякувати не лише рідним та нинішнім одноклубникам по Баварії, а навіть пригадав Тоттенгем, який відіграв одну із головних ролей у його кар'єрі.

Окрім ЗМ-2026, Гаррі отримав ще трофей Герда Мюллера, який вручають найкращому бомбардиру року. Він здобув свій перший Золотий м'яч. Провідний гравець Баварії став першим із 2001 року (тоді здобував Майкл Овен) англійським футболістом, який виграв найпрестижнішу індивідуальну нагороду.

Раніше про перемогу Кейна висловилися Тьєррі Анрі та Томас Тухель.