Легенда Реала розкритикував зіркового новачка клубу

Колишній півзахисник мадридського Реала Гуті вважає, що французький форвард Кіліан Мбаппе не виправдовує покладені на нього сподівання.

Цитує Гуті Forbes.

"У центрі уваги Мбаппе, тому що на нього покладалися величезні надії. Але зараз слід визнати, що він погано грає. Великі проблеми у нападі. Я сподіваюся, що Карло Анчелотті зможе це виправити. Проблеми почалися, коли пішов Тоні Кроос. Він роздавав чудові передачі. Не можна грати та боятися, треба бути сміливим. Реал передбачуваний і надто повільний, їм постійно потрібний простір. Гравці стоять і чекають на пас у ноги, але в сучасному футболі це погане рішення", – заявив Гуті.

У поточному сезоні на рахунку Кіліана 9 поєдинків за "вершкових", в яких він забив 7 голів та віддав 1 результативну передачу.

Напередодні Мбаппе обійшов колишнього українського форварда, а нині президента Української асоціації футболу, Андрія Шевченка у списку найкращих бомбардирів за всю історію Ліги чемпіонів.