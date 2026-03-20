Легенда Реала: Ми дуже віримо в Луніна

Колишній півзахисник Реала Гуті заявив, що український голкіпер Андрій Лунін здатний стати гідною заміною Тібо Куртуа.

Його слова передає AS.

"Ми дуже віримо в Луніна – він прекрасно проявив себе, коли Куртуа був недоступний. Але Куртуа – найкращий воротар у світі. Він робив неймовірні сейви, завдяки яким ми вигравали матчі. У Манчестері, якби він не зробив два-три сейви, гра була б значно складнішою", – розповів Гуті.

Нагадаємо, що Куртуа відчув дискомфорт ще на передматчевій розминці перед другою грою 1/8 фіналу ЛЧ проти Манчестер Сіті. Попри це Тібо відіграв перший тайм, а на старті другого був знятий із поєдинку. Замість нього у ворота мадридців став українець Андрій Лунін.

Відзначимо, що команда Альваро Арбелоа навіть без травмованого голкіпера здобула виїзну перемогу з рахунком 2:1. Дубль у ворота "містян" оформив Вінісіус Жуніор. Загальний рахунок протистояння склав 5:1 на користь "вершкових".

У поточному сезоні-2025/26 Куртуа взяв участь у 41-му матчі, у яких пропустив 39 голів та у 15 іграх зіграв на нуль.