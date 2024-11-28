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Легенда Реала: Мбаппе не вистачає впевненості

Руслан Травкін — 28 листопада 2024, 16:17
Легенда Реала: Мбаппе не вистачає впевненості
Беллінгем та Мбаппе
Getty images

Колишній півзахисник мадридського Реала Гуті вважає, що французькому форварду Кіліан Мбаппе не вистачає впевненості.

Слова Гуті передає Marca.

"Ми всі хотіли б знати, що не так із Мбаппе. Йому не вистачає впевненості. За мить до того, як він пробив пенальті, він був зляканий. Кіліан не впорався із завданням у матчах із Ліверпулем та Барселоною. Такою є реальність.

Важко уявити, що гравець може швидко адаптуватися до клубу, як Реал. Тут дуже важко грати. Ми маємо захистити його. Перес, клуб та Анчелотті захищатимуть його, бо ми всі віримо в нього. Я вірю у нього", – сказав Гуті.

Зазначимо, що у матчі Ліги чемпіонів проти Ліверпуля француз не зумів забити пенальті.

Нагадаємо, 25-річний Мбаппе перейшов до "бланкос" влітку вільним агентом. За 18 матчів у всіх турнірах він забив 9 голів.

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