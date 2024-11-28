Легенда Реала: Мбаппе не вистачає впевненості

Колишній півзахисник мадридського Реала Гуті вважає, що французькому форварду Кіліан Мбаппе не вистачає впевненості.

Слова Гуті передає Marca.

"Ми всі хотіли б знати, що не так із Мбаппе. Йому не вистачає впевненості. За мить до того, як він пробив пенальті, він був зляканий. Кіліан не впорався із завданням у матчах із Ліверпулем та Барселоною. Такою є реальність.

Важко уявити, що гравець може швидко адаптуватися до клубу, як Реал. Тут дуже важко грати. Ми маємо захистити його. Перес, клуб та Анчелотті захищатимуть його, бо ми всі віримо в нього. Я вірю у нього", – сказав Гуті.