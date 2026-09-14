Я ніколи не був обраним: Дембеле оцінив свої шанси виграти Золотий м'яч-2026

Нападник ПСЖ Усман Дембеле, на відміну від інших зірок футболу, не робить гучних заяв щодо своїх шансів на Золотий м'яч-2026.

Його слова передає RMC Sport.

Француз пригадав свою минулорічну перемогу після фантастичного сезону у футболці паризького клубу. Усман лише зазначив, що продовжує сумлінно працювати та стежити, як усе складеться.

"Я завжди був таким, знаєте, сидів наприкінці класу і старанно працював. За всю кар'єру я не говорив зайвого, а просто дуже багато працював. Як я вже сказав, я ніколи не був обраним, просто багато працював. Минулого року мене нагородили за фантастичний сезон у ПСЖ. Цього року подивимося, як усе складеться", – заявив Дембеле.

Раніше форвард парижан назвав свою трійку претендентів на індивідуальну нагороду у 2026 році. У футбольному світі серед найбільших фаворитів на ЗМ-2026 виділяють Ламіна Ямаля, Гаррі Кейна та Кіліана Мбаппе.

Церемонія відбудеться 26 жовтня 2026 року у Лондоні. Організатори внесли зміни у критерії оцінки футболістів. 8 вересня визначилися усі номінанти на Золотий м'яч-2026.

Цікаво, що Ямал і Мбаппе вже заявляли, що заслуговують на найпрестижнішу індивідуальну нагороду. Останні їхні заяви розкритикував колишній захисник Барселони Абелардо Фернандес.