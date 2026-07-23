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Дембеле може перейти в клуб із Саудівської Аравії

Олег Дідух — 23 липня 2026, 13:46
Дембеле може перейти в клуб із Саудівської Аравії
Усман Дембеле
Getty Images

Аль-Хіляль із Саудівської Аравії розпочав переговори з приводу трансферу зіркового вінгера ПСЖ і збірної Франції Усмана Дембеле.

Про це повідомляє Саша Тавольєрі.

За його інформацією, перші контакти з оточенням Дембеле уже відбулися. Якщо чинний володар Золотого м'яча дасть зелене світло на можливий трансфер, то Аль-Хіляль вступить у переговори з ПСЖ щодо можливого трансферу.

При цьому чемпіони Франції не хочуть відпускати свою зірку та планують незабаром запропонувати йому новий контракт. Чинна угода діє до літа 2028 року.

Раніше повідомлялося про те, що Дембеле посідає 7 місце в рейтингу претендентів на Золотий м'яч 2026 року. В минулому сезоні на рахунку 29-річного вінгера 20 голів і 11 асистів у 40 матчах за ПСЖ у всіх турнірах.

Аль-Хіляль ПСЖ Усман Дембеле

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