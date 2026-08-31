ПСЖ погодив новий контракт із Дембеле

ПСЖ досяг угоди з Усманом Дембеле про продовження контракту до 2030 року.

Про це повідомляє L'Équipe.

За даними видання, домовленість влаштовує обидві сторони, а підписання заплановано на найближчі тижні.

Чинний контракт 29-річного нападника розрахований до літа 2028 року. Дембеле хотів продовжити кар'єру в Парижі та увійти в історію клубу, перш ніж розглядати переїзд за межі Європи. Незважаючи на пропозиції від команд із Саудівської Аравії, француз домовився із керівництвом ПСЖ.

Дембеле виступає за парижан із серпня 2023 року. За цей час він тричі виграв чемпіонат Франції та двічі – Лігу чемпіонів, а у 2025 став володарем "Золотого м'яча".

У складі збірної Франції форвард провів 67 матчів та забив 13 голів.

Раніше повідомлялося про те, що Дембеле посідає 7 місце в рейтингу претендентів на Золотий м'яч 2026 року.