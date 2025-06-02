Зірка ПСЖ презентував кубок Ліги чемпіонів на Ролан Гаррос

Париж продовжує святкувати футбольний тріумф ПСЖ у Лізі чемпіонів, і цього разу просто на головному тенісному корті Франції.

Зірковий вінгер паризького клубу Усман Дембеле з’явився на легендарному корті імені Філіппа Шатріє з не менш легендарним трофеєм Ліги чемпіонів.

Читайте також : Визначилися головні претенденти на Золотий м'яч-2025 після фіналу Ліги чемпіонів

Футболіст зробив гучний вихід перед матчем 1/8 фіналу Ролан Гаррос між Новаком Джоковичем та Кемероном Норрі.

Дембеле не лише продемонстрував уболівальникам кубок, але й подарував незабутній емоційний момент фанатам футболу та тенісу. Фанати відреагували на трофей бурхливими оплесками.

Нагадаємо, у фіналі Ліги чемпіонів ПСЖ нещадно розбив Інтер (5:0), встановивши кілька унікальних рекордів. На "Чемпіоні" також доступний відеоогляд гри.

Що стосується Дембеле, француз не залишився без індивідуальної нагороди. УЄФА визнав Усмана найкращим футболістом Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Раніше повідомлялося, що Еліна Світоліна сенсаційно здолала четверту ракетку світу Жасмін Паоліні та пробилась у чвертьфінал Ролан Гаррос. Наступною суперницею українки стане чинна володарка трофею Іга Швьонтек.