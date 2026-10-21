Футболісти влаштували хоровод під час кутового, але курйозна тактика обернулася провалом: відео

У чемпіонаті Колумбії футболісти вигадали незвичайний спосіб розіграшу кутового, який швидко став вірусним у соцмережах.

Гравці Депортіво Пасто взялися за руки та почали водити хоровод просто перед воротами суперника, намагаючись заплутати захисників. Однак креативна задумка не допомогла команді врятуватися від поразки.

Курйозний епізод стався в матчі 15-го туру колумбійської Ліги Бетплей між Депортіво Пасто та Аліансою. Господарі поступалися з рахунком 0:1 і спробували здивувати суперника нестандартною домашньою заготовкою під час подачі з кутового.

П'ятеро футболістів Депортіво Пасто замість звичного розташування у штрафному майданчику утворили коло, взялися за руки та почали синхронно рухатися, нагадуючи учасників дитячого хороводу. Незвичайна сцена настільки розвеселила коментатора трансляції телеканалу Він Спортс, що той просто під час ефіру почав співати відому в Латинській Америці дитячу пісеньку про вовка.

Щоправда, футбольного дива не сталося. Після розіграшу кутового м'яч полетів надто далеко, і жодному з гравців господарів не вдалося результативно завершити атаку.

У підсумку хитромудра комбінація не принесла жодної користі, а Депортіво Пасто так і не зміг відігратися. Матч завершився перемогою Аліанси з рахунком 1:0.

Раніше повідомлялося, що. в Аргентині футболіст зумів за допомогою смартфону довести, що той хибно призначив пенальті.