Хитрість року в ММА: японський боєць прикинувся непритомним, щоб вирватися з удушення

У японському ММА боєць придумав незвичайний спосіб урятуватися від удушення суперника. Сейя Сугімото вирішив зіграти на нервах опонента та зробив вигляд, ніби втратив свідомість. Хитрість спрацювала: суперник послабив захват, а японець скористався моментом, щоб вирватися та зрештою здобути перемогу.

Курйозний епізод стався напередодні на турнірі Леміно Шутo 9, де Сугімото зустрівся з Такеру Сузукі. Уже в першому раунді Сузукі зумів забрати спину суперника та затиснути його в щільному задушливому прийомі. Ситуація для Сугімото виглядала вкрай небезпечною, адже ще мить, і йому, здавалося б, доведеться здаватися.

Однак японський боєць вирішив піти на ризикований психологічний маневр. Він розслабив руки та завмер, створюючи враження, ніби вже знепритомнів. Сузукі, схоже, повірив у те, що суперник утратив свідомість, і послабив тиск. Рефері при цьому не зупинив поєдинок, адже Сугімото продовжував залишатися на ногах.

Цієї миті виявилося достатньо, щоб Сугімото вислизнув із захвату та продовжив бій. Замість очікуваної перемоги больовим або задушливим прийомом Сузукі отримав суперника, який знову був готовий боротися. У підсумку Сугімото перехопив ініціативу та виграв поєдинок одностайним рішенням суддів.

Епізод став справжнім прикладом того, наскільки важливими в ММА можуть бути не лише фізична підготовка й техніка, а й психологія. Щоправда, залишається питання: що було б, якби рефері повірив у симуляцію та зупинив бій? У такому разі хитрий задум Сугімото міг би обернутися зовсім іншим результатом.

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