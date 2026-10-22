Ворота втекли з поля посеред матчу: у Норвегії вітер влаштував футбольний хаос

У Норвегії футбольний матч ледь не перетворився на комедію через витівки погоди. Під час поєдинку четвертого дивізіону потужний порив вітру зірвав ворота з місця та покотив їх просто полем у бік кутового прапорця. Арбітру довелося зупинити гру, адже ситуація становила небезпеку для футболістів.

Курйозний і водночас небезпечний епізод стався на 43-й хвилині зустрічі, коли команди ще не відкрили рахунок — на табло горіли нулі. Здавалося, що футболісти ось-ось підуть на перерву, однак несподіваний порив вітру втрутився в перебіг матчу.

Шквал виявився настільки сильним, що футбольні ворота не витримали його натиску та зрушили з місця. Конструкція почала самостійно котитися в напрямку кутового прапорця й меж ігрового майданчика, перетворивши звичайний епізод зустрічі на справжній сюрприз для гравців і суддів.

Арбітр Крістіан Крістіансен оперативно призупинив матч, щоб уникнути можливих травм. За таких погодних умов продовжувати гру без перевірки та належного закріплення воріт було небезпечно.

Раніше повідомлялося, що в Аргентині футболіст зумів за допомогою смартфону довести, що той хибно призначив пенальті.