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УЄФА назвала найкращого гравця Ліги чемпіонів сезону 2024/25

Олексій Мурзак — 1 червня 2025, 19:16
УЄФА назвала найкращого гравця Ліги чемпіонів сезону 2024/25
Getty Images

Нападник ПСЖ Усман Дембеле визнаний найкращим гравцем сезону-2024/25 у Лізі чемпіонів.

Про це повідомила пресслужба УЄФА.

Разом з командою француз став переможцем турніру.

У фіналі проти Інтера Дембеле зробив 2 асисти. Загалом у сезоні ЛЧ 2024/25 він провів 15 матчів, записавши в актив 8 голів та 6 результативних передач.

Нагадаємо, фінал між ПСЖ та Інтером завершився переконливою перемогою парижан з рахунком 5:0.

Зазначимо, що до цього найрозгромніша поразка у фіналі Ліги чемпіонів відбулась у 1994 році, коли Мілан обіграв Барселону з рахунком 4:0.

Для ПСЖ – це перший в історії титул чемпіона ЛЧ. До цього парижани грали у фіналі лише раз – у 2020 році (поразка від Баварії 0:1).

ПСЖ Усман Дембеле Інтер Мілан Ліга чемпіонів-2024/25 ПСЖ – Інтер

Усман Дембеле

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