Магучіх запалила танцями у Крастіленді: українська чемпіонка показала веселе відео з Лос-Анджелеса

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх поділилася веселим відео з Лос-Анджелеса, де відвідала Крастіленд – тематичну локацію, присвячену культовому мультсеріалу "Сімпсони".

Олімпійська чемпіонка не втрималася від запальних танців і продемонструвала шанувальникам свій гарний настрій.

На опублікованих кадрах Магучіх енергійно танцює, насолоджуючись атмосферою незвичайної локації.

Для прогулянки Ярослава обрала комфортний образ у сірих тонах: штани, футболку та сорочку в клітинку. Спортивний стиль і невимушена поведінка легкоатлетки додали відео особливого шарму.

Нагадаємо, напередодні Ярослава стала першою в історії абсолютною чемпіонкою світу-2026 у стрибках у висоту.

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За свої успіхи українська стрибунка у висоту стала найкращою спортсменкою вересня за версією Національного олімпійського комітету.