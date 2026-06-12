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Легенда Мілана: Якщо Леау піде, ви не втратите Кака чи Шевченка

Олег Дідух — 12 червня 2026, 12:16
Легенда Мілана: Якщо Леау піде, ви не втратите Кака чи Шевченка
Рафаел Леау
Getty Images

Легендарний ексзахисник Мілана Алессандро Костакурта вважає, що відхід Рафаела Леау не стане критичною втратою для команди.

Слова італійця наводить La Gazzetta dello Sport.

"На мій погляд, завжди було помилкою розглядати його як лідера, а не просто як хорошого гравця, здатного виклискувати в окремі моменти. Особисто я ніколи й близько не вважав його претендентом на Золотий м'яч: я грав з деякими з таких гравців, і… вони зовсім з іншої ліги. Зрозумійте, якщо він піде, ви точно не втратите Кака чи Шевченка. Рафа ніколи не був зіркою, навіть якщо сам він, можливо, так думав.

З іншого боку, якщо він передумає або потенційні покупці не зможуть домовитися про його трансфер, справжні лідери займуть його місце, і його роль у команді стане найменш значущою. При цьому він навіть може бути корисним. Просто його потрібно сприймати таким, яким він є: відмінним гравцем, а не зіркою команди", – заявив Костакурта.

Нагадаємо, Леау виступає за Мілан з 2019 року. Наприкінці травня він оголосив про свій відхід з клубу.

Мілан Рафаель Леау

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