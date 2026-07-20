Скандал у фіналі ЧС-2026: під час шоу на полі з'явилися напис "Russia" та російські слова

Фінал чемпіонату світу-2026 між Іспанією та Аргентиною запам'ятався не лише драматичною розв'язкою, а й гучним скандалом, який спалахнув під час першого в історії мундіалів шоу в перерві.

Поки на сцені виступали світові зірки — Мадонна, Шакіра, Джастін Бібер і BTS, на газоні стадіону "Метлайф" розгорнули масштабне художнє полотно, покликане символізувати єдність культур і народів світу.

Втім, уважні глядачі швидко помітили деталь, яка викликала хвилю критики у соцмережах.

На полотні були присутні написи десятками мов, серед яких опинилися й російськомовні слова "рука об руку", "любовь", "мір" та "исслєдовать". Крім того, поруч було розміщено схематичне зображення футбольної футболки з великим написом "Russia".

Епізод миттєво став предметом активного обговорення. Багато користувачів звернули увагу на те, що збірна Росії та російські клуби залишаються відстороненими від міжнародних турнірів під егідою ФІФА, тому поява назви країни під час головного матчу чемпіонату світу викликала чимало запитань.

Особливо гостро на це відреагували українські вболівальники, які розкритикували організаторів за використання російських написів і символіки під час масштабного святкового перформансу на тлі триваючої війни Росії проти України.

Станом на цей момент ФІФА та організатори шоу публічно не коментували появу напису "Russia" і російськомовних слів на художній композиції.

Читайте також : Фото МОК уперше з 2023 року повернув сторінку Олімпійського комітету Росії на свій сайт

Нагадаємо, у фіналі турніру Іспанія завдяки голу Феррана Торреса в овертаймі мінімально переграла Аргентину (1:0) та вдруге у своїй історії стала чемпіоном світу.

Після урочистого святкування президент ФІФА Джанні Інфантіно вручив футболістам "червоної фурії" новий трофей – золоті персні.