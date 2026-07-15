Європейським телеканалам рекомендували припинити сексуалізувати спортсменок під час трансляцій

Європейська легкоатлетична асоціація (European Athletics) спільно з Європейською мовною спілкою (EBU) представили нові рекомендації для телевізійних мовників щодо висвітлення жіночих змагань. Їхня головна мета — припинити сексуалізацію спортсменок під час трансляцій та зробити акцент на спортивних досягненнях, техніці й майстерності атлеток.

Новий 23-сторінковий документ під назвою Raising the Bar ("Піднімаючи планку") адресований режисерам, операторам і телевізійним компаніям. У ньому зазначається, що під час показу змагань варто уникати довгих крупних планів окремих частин тіла, зйомки знизу та надмірного використання уповільнених повторів, якщо вони не допомагають краще пояснити техніку виконання вправ.

Виконавчий директор EBU Глен Кіллан наголосив, що мовники повинні демонструвати спортсменів і спортсменок "справедливо, точно та з повагою", а трансляції мають відображати їхню майстерність, самовідданість і спортивний рівень, а не зовнішність.

У рекомендаціях наведено конкретні приклади для різних дисциплін — стрибків у висоту, стрибків із жердиною, стрибків у довжину та бігових видів. Зокрема, під час стрибків у висоту радять частіше використовувати загальний план, щоб глядачі могли повністю побачити розбіг, відштовхування та подолання планки.

European Athletics have released new photography guidelines. It's a pity our sport our sport is going from celebrating the athletic physique to hiding it. pic.twitter.com/XTvhMUoInv — civilization enjoyer (@civ_enjoy) July 13, 2026

На думку авторів документа, зйомка знизу або надто близькі кадри не додають корисної інформації про техніку, зате можуть створювати недоречний акцент на тілі спортсменки.

До створення рекомендацій долучилися відомі легкоатлетки — британська стрибунка з жердиною Голлі Бредшоу, сербська стрибунка в довжину Івана Шпанович та легендарна хорватська висотниця Бланка Влашич.

Читайте також : МОК попередив атлетів Юнацьких OI-2026, що прояви гомосексуалізму будуть каратися законом

Бредшоу розповіла, що неодноразово стикалася з ситуаціями, коли окремі уповільнені кадри із трансляцій використовувалися для створення недоречного контенту в інтернеті.

За її словами, через розташування камер спортсменки іноді навіть змушені думати про те, як виглядатимуть на екрані, замість того щоб повністю концентруватися на своїх виступах.

Раніше повідомлялося, що всесвітня легкоатлетична асоціація (World Athletics) залишила в силі відсторонення російських і білоруських спортсменів від змагань.