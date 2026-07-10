Тоттенгем націлився на лідера Мілана

Вінгер Мілана та збірної Португалії Рафаел Леау може продовжити кар'єру в англійському Тоттенгемі.

Про це повідомляє Goal.com.

Леау покине Мілан влітку поточного року – завершити співпрацю, що триває з 2019 року, хочуть обидві сторони. 27-річний вінгер не входить у плани нового головного тренера "россонері", свого співвітчизника Рубена Аморіма.

Мілан хоче отримати за Леау щонайменше 60 мільйонів євро. Також у клубі готові розглянути оренду з опцією викупу за 70 мільйонів. У свою чергу, Тоттенгем цього літа влаштував серйозну перебудову складу команди, і прагне підсилитися португальським вінгером.

Раніше Тоттенгем здійснив рекордний трансфер у своїй історії, віддавши 117 мільйонів євро за Сандро Тоналі.