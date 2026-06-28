Вони заслуговують на похвалу: Леау – про нічию з Колумбією на ЧС-2026
Нападник збірної Португалії Рафаель Леау підсумував нічию з Колумбією та оцінив шанси команди проти Хорватії в першому матчі плейоф чемпіонату світу-2026.
Його слова наводить A Bola.
"Нам забракло лише одного – щоб м'яч нарешті залетів у ворота. Ще в першому таймі ми мали чудові нагоди відзначитися, зокрема моменти були у Бруну Фернандеша та Жоау Фелікса. У таких поєдинках проти суперників найвищого рівня, а особливо у матчі на виліт проти Хорватії критично важливо реалізовувати свої шанси.
Наприкінці зустрічі ми з усіх сил намагалися вирвати перемогу. Колумбія – дуже сильна команда. Головним нашим досягненням стало те, що ми змогли нейтралізувати Луїса Діаса та Хамеса Родрігеса. Команда заслуговує на похвалу. Це був важкий матч за непростої атмосфери на трибунах. Тепер час відновити сили".
Також він поділився налаштуванням збірної на матч проти Хорватії.
"Ми – Португалія, і ми завжди з повагою ставимося до будь-якого суперника. Сьогодні ми продемонстрували як свій клас, так і вміння терпіти на полі. Команда з великими амбіціями повинна вміти долати труднощі у важкі хвилини матчу. Гадаю, саме це якість допоможе нам зайти далеко на цьому Чемпіонаті світу. Наш колектив дуже єдиний".
Раніше наставник збірної Португалії Роберто Мартінес оцінив фізичний стан і гру Кріштіану Роналду у матчі третього туру чемпіонату світу-2026 проти Колумбії (0:0).