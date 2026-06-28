Вони заслуговують на похвалу: Леау – про нічию з Колумбією на ЧС-2026

Нападник збірної Португалії Рафаель Леау підсумував нічию з Колумбією та оцінив шанси команди проти Хорватії в першому матчі плейоф чемпіонату світу-2026.

Його слова наводить A Bola.

"Нам забракло лише одного – щоб м'яч нарешті залетів у ворота. Ще в першому таймі ми мали чудові нагоди відзначитися, зокрема моменти були у Бруну Фернандеша та Жоау Фелікса. У таких поєдинках проти суперників найвищого рівня, а особливо у матчі на виліт проти Хорватії критично важливо реалізовувати свої шанси.

Наприкінці зустрічі ми з усіх сил намагалися вирвати перемогу. Колумбія – дуже сильна команда. Головним нашим досягненням стало те, що ми змогли нейтралізувати Луїса Діаса та Хамеса Родрігеса. Команда заслуговує на похвалу. Це був важкий матч за непростої атмосфери на трибунах. Тепер час відновити сили".