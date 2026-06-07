Леау може пропустити стартові матчі ЧС-2026 через вилучення у спарингу
Рафаел Леау
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Вінгер Мілана Рафаел Леау може пропустити перші матчі збірної Португалії на чемпіонаті світу 2026 року.
Про це повідомляє Goal.
Напередодні Леау отримав червону картку в контрольному матчі проти Чилі за те, що вдарив кулаком у обличчя суперника Івана Романа. Зазвичай вилучення у товариських матчах не загрожують дискваліфікаціями на офіційні поєдинки.
Проте ситуація Леау інша, оскільки його було вилучено за агресивну поведінку. Дисциплінарний комітет ФІФА може поширити дискваліфікацію португальця і на офіційні поєдинки. Рішення буде ухвалено найближчим часом.
На груповому етапі ЧС-2026 збірна Португалії зіграє з ДР Конго, Узбекистаном і Колумбією. Ці матчі відбудуться 17, 23 і 27 червня відповідно.