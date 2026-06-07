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Леау може пропустити стартові матчі ЧС-2026 через вилучення у спарингу

Олег Дідух — 7 червня 2026, 15:34
Леау може пропустити стартові матчі ЧС-2026 через вилучення у спарингу
Рафаел Леау
Getty Images

Вінгер Мілана Рафаел Леау може пропустити перші матчі збірної Португалії на чемпіонаті світу 2026 року.

Про це повідомляє Goal.

Напередодні Леау отримав червону картку в контрольному матчі проти Чилі за те, що вдарив кулаком у обличчя суперника Івана Романа. Зазвичай вилучення у товариських матчах не загрожують дискваліфікаціями на офіційні поєдинки.

Проте ситуація Леау інша, оскільки його було вилучено за агресивну поведінку. Дисциплінарний комітет ФІФА може поширити дискваліфікацію португальця і на офіційні поєдинки. Рішення буде ухвалено найближчим часом.

На груповому етапі ЧС-2026 збірна Португалії зіграє з ДР Конго, Узбекистаном і Колумбією. Ці матчі відбудуться 17, 23 і 27 червня відповідно.

Збірна Португалії з футболу Чемпіонат світу-2026 з футболу Рафаель Леау

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