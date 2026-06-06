Зірка збірної Португалії нокаутував чилійського футболіста під час товариського матчу

Вінгер збірної Португалії та Мілану Рафаель Леау опинився в центрі скандалу під час товариського матчу проти Чилі після епізоду, який більше нагадував сцену з бійки, ніж футбольний момент.

Усе почалося з конфлікту за участю 19-річного чилійця Івана Романа та захисника португальців Жоау Канселу. Молодий футболіст активно провокував суперника, що швидко призвело до словесної перепалки між гравцями. За партнера вирішив заступитися Леау.

Втім, ситуація миттєво вийшла з-під контролю. Під час конфлікту вінгер португальців кинувся до Романа і вдарив його кулаком в обличчя. Після удару чилієць опинився на газоні, а навколо футболістів миттєво утворилася штовханина.

Арбітр не став довго розбиратися в інциденті та одразу продемонстрував Рафаелю Леау червону картку.

Без покарання не залишився і Роман. Суддя вирішив, що чилієць також брав активну участь у провокації конфлікту, тому показав йому пряму червону картку.

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У підсумку обидві збірні ще наприкінці першого тайму залишилися вдесятьох, а атмосфера на полі залишалася напруженою до самого фінального свистка.

Раніше повідомлялося, що українські футболісти проігнорували у товариському матчі легенду збірної Італії, який не так давно відвідував Росію.