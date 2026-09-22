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Форвард Ювентуса переніс операцію

Олег Дідух — 22 вересня 2026, 15:21
Форвард Ювентуса переніс операцію
Рандаль Коло Муані
Getty Images

Французький форвард Ювентуса Рандаль Коло Муані переніс операцію.

Про це повідомляє Джанлука Ді Марціо.

У матчі 5 туру Серії А Коло Муані отримав перелом пальця руки, і нападнику довелося піти на хірургічне втручання, яке відбулося 21 вересня.

За прогнозами лікарів, відновлення займе два тижні. Оскільки щойно розпочалася тритижнева пауза на матчі національних збірних, Коло Муані буде готовий повернутися в гру одразу після її завершення.

Це хороші новини для Ювентуса, який страждає від епідемії травм. Раніше з гри на тривалі терміни вибули Каміль ГрабараМануель Локателлі, Кенан Їлдиз і Кефрен Тюрам.

У поточному сезоні на рахунку Коло Муані 1 гол і 2 асисти в 6 матчах за Ювентус у всіх турнірах. Форвард перейшов із ПСЖ влітку поточного року.

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