Ліверпуль побореться з Ювентусом за Коло Муані

Ліверпуль втрутився у боротьбу з Ювентусом за нападника ПСЖ Рандаля Коло Муані, який проводить нинішній сезон на правах оренди у Тоттенгемі.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Ювентус наразі перебуває у пошуках нападника на наступний сезон через невизначеність щодо майбутнього Душана Влаховича та слабкі виступи Лої Опенда, якого довелося викупити у РБ Лейпциг. Коло Муані, який вдало провів другу половину сезону-2024/25 у туринському клубі, для босів Ювентуса є одним із пріоритетних варіантів.

Проте тепер у боротьбу за Коло Муані втрутився Ліверпуль, у якого також виникла необхідність пошуку нового форварда після важкої травми Уго Екітіке.

У поточному сезоні на рахунку Коло Муані 5 голів і 4 асисти в 36 матчах за Тоттенгем у всіх турнірах. Трансферна вартість 27-річного француза оцінюється в 22 мільйони євро.