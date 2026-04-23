Ліверпуль побореться з Ювентусом за Коло Муані

Олег Дідух — 23 квітня 2026, 16:05
Рандаль Коло Муані
Getty Images

Ліверпуль втрутився у боротьбу з Ювентусом за нападника ПСЖ Рандаля Коло Муані, який проводить нинішній сезон на правах оренди у Тоттенгемі.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Ювентус наразі перебуває у пошуках нападника на наступний сезон через невизначеність щодо майбутнього Душана Влаховича та слабкі виступи Лої Опенда, якого довелося викупити у РБ Лейпциг. Коло Муані, який вдало провів другу половину сезону-2024/25 у туринському клубі, для босів Ювентуса є одним із пріоритетних варіантів.

Проте тепер у боротьбу за Коло Муані втрутився Ліверпуль, у якого також виникла необхідність пошуку нового форварда після важкої травми Уго Екітіке.

У поточному сезоні на рахунку Коло Муані 5 голів і 4 асисти в 36 матчах за Тоттенгем у всіх турнірах. Трансферна вартість 27-річного француза оцінюється в 22 мільйони євро.

Ювентус

Ювентус знайшов зіркову альтернативу Аліссону
Ювентус готовий продати хавбека збірної Нідерландів
Ювентус вшанував пам’ять загиблого колишнього голкіпера команди
Ювентус – Болонья. Коли та хто покаже матч 33 туру Серії А
Ювентус – Болонья: прогноз букмекерів на матч Серії А

