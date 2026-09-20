Ювентус націлився на трансфер голкіпера після травми Грабари

Туринський Ювентус розглядає варіант з підписання голкіпера на тлі травми польського воротаря Каміля Грабари.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Напередодні 27-річний поляк порвав хрестоподібну зв'язку правого коліна. Він став гравцем туринців влітку, коли перейшов на правах оренди з Вольфсбурга. За цей час він зіграв в одному поєдинку - проти НЕК у Лізі Європи (5:0), де відзначився результативною передачею.

Після травми Грабари керівництво Ювентуса планує вийти на ринок вільних агентів.

Як повідомляє Джанлука Ді Марціо, італійський клуб уже має перших кандидатів на підписання - йдеться про ексголкіпера Севільї та ПСЖ Серхіо Ріко, а також 37-річного бразильця Нето, який раніше вже виступав до складу туринців з 2015 по 2017 рік.

У турнірній таблиці Серії А Ювентус наразі перебуває на 8-й позиції. У неділю, 20 вересня, команда Спалетті прийме на своєму полі Аталанту.