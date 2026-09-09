Лідер Ювентуса успішно переніс операцію

Півзахисник Ювентуса та збірної Італії Мануель Локателлі успішно переніс операцію на коліні.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Хавбек отримав розтягнення зв'язок правого коліна під час матчу з Міланом у Серії А. Футболіст вже переніс операцію зі зшивання зовнішнього меніска правого коліна.

"Операція, яку виконав доктор Бертран Соннері-Котте у присутності лікаря клубу Марко Фрескі, у приватній клініці Жана Мермоза у Ліоні, пройшла повністю успішно", – йдеться в повідомленні.

Про терміни відновлення не вказується. За інформацією La Gazzetta dello Sport, за найоптимістичнішими прогнозами – Локателлі пропустить місяць, за найпесимістичнішими – повернеться в гру лише у 2027 році.

Це вже третій гравець основи, якого Ювентус надовго втратив через травму за останні кілька днів. Раніше травми отримали Кенан Їлдиз і Кефрен Тюрам. Їм також знадобляться операції.