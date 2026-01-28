Гравці Тоттенгема потрапили у ДТП напередодні матчу Ліги чемпіонів

Гравці Тоттенгема Вільсон Одобер та Рандаль Коло Муані потрапили у ДТП напердодні матчу восьмого туру Ліги чемпіонів проти Айнтрахта.

Фото з місця події опублікував Instagram-акаунт Soccerforever.

Футболісти рухались по автомагістралі М25 до аеропорту, коли у Феррарі Коло Муані вибухнуло колесо, внаслідок чого спрацювали подушки безпеки. Вільсон Одобер зупинився, щоб надати допомогу партнеру по команді.

У підсумку, обидва гравці не постраждали та успішно приєднались до команди у Франкфурті.

"Коло Муані та Вільсон Одобер у порядку. На жаль, вони потрапили в невелику автомобільну аварію. Усі інші учасники теж цілі. Це сталося через те, що лопнула шина", – заспокоїв фанатів головний тренер "шпор" Томас Франк.

Матч Айнтрахта – Тоттенгем відбудеться сьогодні, 28 січня о 22:00 за київським часом. Лондонці мають усі шанси напряму пробитись до 1/8 фіналу, тоді як німецький колектив достроково вилетів з розіграшу ЛЧ.

Напередодні визначилась доля потенційного трансферу Ендрю Робертсона в Тоттенгем.