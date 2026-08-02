Ювентус підписав форварда ПСЖ

Ювентус оголосив про підписання французького нападника Рандаля Коло Муані.

Про це повідомляє клубний сайт.

Мова йде про повноцінний трансфер форварда з франзуцького ПСЖ. Портал Transfermarkt зазначає, що француз уклав із туринським колективом довгострокову угоду терміном до 30 червня 2031 року.

За "стару синьйору" Коло Муані виступатиме під 9-м номером.

Цікаво, що Рандаль вже виступав за туринців на правах оренди у 2025-му році. У футболці Ювентуса 27-річний нападник вже провів 22 матчі, у яких відзначився 10 голами та 3 асистами.

У минулому сезоні-2025/26 Коло Муані взяв участь у 41-му поєдинку (5 м'ячів та 4 гольові передачі). У своїй футбольній кар'єрі також виступав за Тоттенгем, Нант, Айнтрахт і Булонь.

Раніше повідомлялося, що італійський клуб оформив трансфер лівого вінгера збірної Боснії та Герцеговини Керіма Алайбеговича, яким цікавилося лондонське Челсі.