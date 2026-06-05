Ювентус і ПСЖ можуть обмінятися форвардами

Туринський Ювентус і ПСЖ під час літнього трансферного вікна можуть здійснити обмін форвардами.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Ювентус прагне повернути в команду Рандаля Коло Муані, який уже виступав за туринців у другій половині сезону-2024/25 на правах оренди. За нього італійський клуб готовий віддати Джонатана Девіда, який не виправдав сподівань клубу після того, як перейшов із Лілля минулого літа на правах вільного агента.

ПСЖ зацікавлений у підписанні Девіда, оскільки свою найкращу гру 26-річний канадець демонстрував саме у французькій Лізі 1 у 2020 – 2025 роках у складі Лілля.

Трансферна вартість Коло Муані наразі оцінюється в 20 мільйонів євро, Девіда – у 30 мільйонів. Раніше уже повідомлялося про те, що Коло Муані, який провів сезон-2025/26 у оренді в Тоттенгемі, готовий повернутися в Ювентус.