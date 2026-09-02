Ювентус надовго втратив ще одного важливого гравця

Півзахисник туринського Ювентуса та збірної Франції Кефрен Тюрам вибув на тривалий термін через травму коліна.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

З весни поточного року Тюрам страждає від проблем з коліном. Тепер лікарі дійшли висновку, що 25-річному хавбеку знадобиться операція. Вона пройде найближчими днями в Ліоні.

За прогнозами лікарів, відновлення займе щонайменше чотири місяці. Це означає, що в 2026 році Тюрам на поле точно не повернеться.

Це вже другий важливий гравець, якого Ювентус надовго втратив за останні дні. Раніше через перелом стопи на два місяці вибув турецький вінгер Кенан Їлдиз.

У минулому сезоні на рахунку Тюрама-молодшого 4 голи та 5 асистів у 45 матчах за Ювентус у всіх турнірах.