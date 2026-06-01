Футболіст збірної Франції готовий повернутися до Ювентуса – інсайдер
Нападник французького ПСЖ Рандаль Коло Муані потрапив у трансферні цілі туринського Ювентуса.
Про це інформує інсайдер Фабріціо Романо.
Італійський гранд зробить чергову спробу, аби підписати француза. Попередні дві спроби "старої синьйори" не увінчалися успіхом. Також за футболістом стежить Ліверпуль.
Нагадаємо, що сезон-2025/26 Коло Муані провів в оренді в англійському Тоттенгемі, який ледь зберіг прописку в АПЛ. У футболці "шпор" француз відзначився 5 голами та 4 асистами у 41-му матчі.
Після закінчення сезону Рандаль повертається до Парижа та відкритих до нових пропозицій. 27-річний футболіст не проти повернутися до Ювентуса, за який він виступав у розіграші-2024/25 (10 м'ячів та 3 гольові передачі у 22-х іграх).
Чинний контракт Коло Муані з ПСЖ розрахований до кінця червня 2028-го. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 22 мільйони євро.
За свою кар'єру атакувальний гравець також пограв за Булонь, Айнтрахт та Нант. У сезоні-2024/25 у складі парижан став переможцем Ліги чемпіонів. Рандаль є дворазовим чемпіоном Франції, двічі тріумфував у Кубку та одного разу у Суперкубку країни.
Раніше повідомлялося, що Коло Муані не потрапив у заявку збірної Франції на ЧС-2026 (9 голів у 32-х поєдинках).