Лідер Ювентуса пропустить 3 місяці через операцію

Турецький вінгер туринського Ювентуса Кенан Їлдиз переніс операцію на стопі.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

Операція була спричинена переломом плюсневої кістки стопи лівої ноги. За прогнозами лікарів, Їлдиз пропустить три місяці, а це означає, що вінгер зможе повернутися в гру лише в грудні поточного року.

Кенан відчув біль у стопі після матчу першого туру Серії А проти Фрозіноне (перемога 1:0).

Кенан Їлдиз приєднався до Ювентуса влітку 2022 року, залишивши академію мюнхенської Баварії у статусі вільного агента.

У минулому сезоні в активі гравця 47 матчів у всіх турнірах, де він відзначився 11 голами та 10 асистами. У лютому поточного року 21-річний вінгер продовжив контракт із Ювентусом до літа 2030 року. Transfermarkt оцінює його вартість у 75 мільйонів євро.

Нагадаємо, у сезоні-2025/26 Серія А визнала Їлдиза зіркою, що сходить. Влітку вінгером цікавився Арсенал.