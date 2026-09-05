Мусіала повернеться у склад Баварії на матч з Шальке

Атакувальний півзахисник Баварії Джамал Мусіала повернеться у склад клубу на матч 2 туру Бундесліги проти Шальке.

Про це повідомляє Sky Sport.

Через проблеми зі здоров'ям 23-річний німець змушений був пропустити перші поєдинки сезону - Суперкубок проти Боруссії Дортмунд (2:1) та матч зі Штутгартом (5:1) у 1-му турі чемпіонату.

Нагадаємо, що в серпні протягом чотирьох днів німець двічі втрачав свідомість під час товариських ігор мюнхенців. Зірка Баварії пояснював ці втрати свідомості абсансами, спричиненими неврологічним дисфункціям. Форвард нещодавно змінив ліки, і побічні ефекти призвели до втрати свідомості.

У минулому сезоні зірковий півзахисник провів 24 матчі на клубному рівні. У них він забив п'ять голів і віддав шість результативних передач.

У суботу, 5 вересня, Баварія зіграє в гостях проти Шальке. Це їхня перша зустріч з 13 травня 2023 року, коли мюнхенський клуб переміг на "Альянц Арені" з рахунком 6:0.

Раніше повідомлялося, що опорний півзахисник Баварії Жоау Пальїнья перейшов до лісабонської Бенфіки.