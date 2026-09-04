Кроос назвав фаворита на чемпіонський титул у новому сезоні Бундесліги

Колишній півзахисник Баварії Тоні Кроос зробив прогноз на новий сезон німецької Бундесліги-2026/27.

Його слова із подкасту "Einfach mal Luppen" передає Bayern & Germany.

Німець бачить свою екскоманду беззаперечною лідеркою та фавориткою на чемпіонство Німеччини. Також у трійку призерів він включив Штутгарт та дортмундську Боруссію.

"Думаю, питання лише в тому, хто стане першим серед решти. Я не хочу сказати це з неповагою, і це аж ніяк не означає, що мені нудно, адже Баварія просто робить свою роботу. Штутгарт і Боруссія Дортмунд – команди, які я ставлю на друге та третє місця і які боротимуться за звання найкращої серед решти. Баварія – перша, Боруссія – друга, Штутгарт – третій", – сказав Кроос.

Нагадаємо, що у першому турі німецької першості команда Венсана Компані розгромила Штутгарт (5:1) та очолила турнірну таблицю. Вже у суботу, 5 вересня, мюнхенці зіграють виїзну гру проти Шальке. Початок – о 19:30 (за київським часом).

Відзначимо, що Кроос тричі ставав чемпіоном Бундесліги у складі Баварії.

Раніше повідомлялося, що опорний півзахисник Баварії Жоау Пальїнья перейшов до лісабонської Бенфіки.