Баєр здобув розгромну перемогу над Уніоном, фіаско РБ Лейпциг і камбек Боруссії Дортмунд у 2 турі Бундесліги

У суботу, 5 вересня, продовжився другий тур німецької Бундесліги сезону-2026/27. Леверкузенський Баєр вдома розгромив Уніон Берлін із рахунком 4:0. Фрайбург на виїзді мінімально обіграв Падерборн, а РБ Лейпциг зазнав поразки від бременського Вердера.

Боруссія Дортмунд програвала Гоффенгайму з рахунком 0:2, проте зуміла здійснити камбек і перемогла 3:2. Ельферсберг на виїзді здобув вольову перемогу 4:3 над Боруссією Менхенгладбах, поступаючись 1:3 по ходу матчу.

Чемпіонат Німеччини – Бундесліга

2 тур, 5 вересня

Баєр – Уніон Берлін – 4:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 1 Фернандес, 2:0 – 28 Медіна, 3:0 – 48 Шик, 4:0 – 66 Маза

Боруссія Менхенгладбах – Ельферсберг – 3:4 (2:1)

Голи: 1:0 – 11 Болін, 1:1 – 29 Моква Нтусу, 2:1 – 44 Болін, 3:1 – 56 Скаллі, 3:2 – 66 Краттенмахер, 3:3 – 80 Кайдель, 3:4 – 90+2 Краттенмахер

Вердер – РБ Лейцпиг – 3:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 4 Дінкчі, 2:0 – 68 Фюллькруг, 3:0 – 80 Грюль, 3:1 – 90+5 Баку

Гоффенгайм – Боруссія Дортмунд – 2:3 (1:0)

Голи: 1:0 – 45 Авдуллаху, 2:0 – 54 Лемперле, 2:1 – 61 Гірассі, 2:2 – 66 Сілва, 2:3 – 86 Аджарі (автогол)

Падерборн – Фрайург – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 26 Еггештайн

Також у суботу, 5 вересня, відбудеться ще один матч другого туру – Шальке прийме Баварію. Цей поєдинок розпочнеться о 19:30 за київським часом.

Напередодні другий тур Бундесліги розпочався з перемоги Штутгарта над Кельном.

Турнірна таблиця Бундесліги-2026/27