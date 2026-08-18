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Зірка Баварії вдруге за 4 дні знепритомнів під час матчу

Олег Дідух — 18 серпня 2026, 21:20
Зірка Баварії вдруге за 4 дні знепритомнів під час матчу
Джамал Мусіала
ФК Баварія

Атакувальний півзахисник мюнхенської Баварії та збірної Німеччини Джамал Мусіала вдруге за чотири дні знепритомнів під час футбольного матчу.

У вівторок, 18 серпня, Баварія в контрольному матчі обіграла Гайденгайм із рахунком 4:2. Мусіала розпочав матч на лаві запасних і вийшов на заміну на 61 хвилини замість новачка команди, марокканця Ісмаеля Сайбарі. Проте вже за 6 хвилин німецький хавбек втратив свідомість.

Це вже другий аналогічний інцидент із Мусіалою за останні чотири дні. 15 серпня те ж саме трапилося в контрольному матчі проти РБ Лейпциг (перемога 3:1).

Нагадаємо, на початку липня Мусіала переніс планову операцію через наслідки серйозної травми ноги, яку він отримав влітку минулого року.

Джамал Мусіала Баварія Мюнхен

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