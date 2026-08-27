Баварія без конкурентів, відродження Шальке та український слід: прев'ю нового сезону Бундесліги

Новий сезон Бундесліги знову стартує з очевидним фаворитом. Баварія після двох майже бездоганних років на внутрішній арені виглядає головним претендентом на чергове чемпіонство, тоді як Боруссія Дортмунд, РБ Лейпциг та Баєр спробують нав'язати мюнхенцям боротьбу.

Але німецький чемпіонат — це не лише боротьба за титул. Цікаво буде стежити за новачками ліги, амбіціями середняків та українським слідом у Бундеслізі.

"Чемпіон" розбирає головні команди, трансфери та інтриги сезону, а також дає власні прогнози на підсумкову таблицю.

Баварія: домінація як на полі, так і у менеджменті

Два роки тому Баєр з Хабі Алонсо сенсаційно виграв Бундеслігу, чим змусив Баварію шукати нові шляхи, щоб повернути собі корону німецького футболу. І мюнхенці швидко ці шляхи знайшли.

Під керівництвом Венсана Компані "рекордмайстери" буквально знищують всіх на внутрішній арені. Скепсису щодо призначення бельгійця було вдосталь, бо все ж людина перед цим вилетіла з АПЛ разом з Бернлі. Але декількох місяців екскапітану Ман Сіті вистачило, щоб довести – він тренер топ-рівня.

За два сезони Баварія програла лише 3 матчі у Бундеслізі та 12 разів зіграла внічию. Божевільні цифри.

Чи зміниться щось у новому сезоні? Аж ніяк. Все вказує на те, що на Баварію чекає чергове доволі легке чемпіонство. Нудно? Так. Але цілком закономірно.

Тому, як Баварія працює влітку на трансферному ринку, можуть позаздрити всі топ-клуби. Поки Ліверпуль шукає заміну Салаху, Барса намагається підписати Альвареса, Реал думає над підписанням Кіса Сміта та когось у центр захисту, Ман Сіті торгує Енцо – Баварія вже повністю укомплектована. І вже доволі давно.

Ще під час чемпіонату світу-2026 Баварія підписала нову зірку збірної Марокко Ісмаїла Сайбарі. Чудовий технічний футболіст, який здатен зіграти як на фланзі, так і в центрі під нападником. А якщо дуже треба, то може вийти й у ролі центрфорварда, як це було, власне, на мундіалі. У команді Компані Сайбарі на початку буде заміняти травмованих Сержа Гнабрі та Леннарта Карла, а згодом має всі шанси пробитися в основу.

Другим гравцем, якого підписала Баварія, є лівий захисник Натаніель Браун. І цим трансфером мюнхенці посилили найбільш проблемну позицію. Минулого сезону ліворуч у захисті Альфонсо Девіса міняли Йосип Станішич та Конрад Лаймер, але для жодного з них це не є профільною позицією. Браун у складі Айнтрахта став найкращим лівим захисником сезону в Бундеслізі, пробився в основу збірної Німеччини, і абсолютно точно готовий зробити крок вперед.

Erstes Spiel in der Allianz Arena, erstes Tor für Nene Brown! ⚽️✅😎 pic.twitter.com/RYNDZUN3nP — FC Bayern München (@FCBayern) August 15, 2026

Ще у липні спортдир Баварії Макс Еберль сказав, що команда укомплектована, тож нових трансферів очікувати не варто. Мюнхенська машина вже завелася і готова нищити всіх на своєму шляху.

Проте єдина проблема зі складом несподівано виникла у Баварії цього місяця. Двічі під час товариських матчів Джамал Мусіала втратив свідомість прямо на полі. Спочатку це пояснили сонячним ударом, але після другого випадку стало очевидно, що проблема значно глибша. Виявилося, що Джамал страждає від неврологічних абсансів – коротких епілептичних нападів. І в клубі про цю проблему знають вже давно. Тут або медики знайдуть ліки, або подальша кар'єра одного з найбільших талантів покоління буде під великим питанням. Проте поки що Баварія зберігає спокій.

Головна інтрига щодо Баварії цього сезону: скільки голів на двох оформлять Кейн та Олісе?

Але очевидно, що на цей сезон головна мета Баварії – Ліга чемпіонів. Турнір, в якому вона була серед найбільших фаворитів минулого сезону, але мрії розбилися об неймовірно організовану команду Луїса Енріке.

Боруссія Дортмунд: з двох ніг на ті самі граблі

Новий сезон, а проблеми ті самі. Боруссія Дортмунд знову бачить перед собою ті самі граблі, а потім з розгону стрибає на них. По лобі ще не отримала, але через декілька місяців відчує нестримний головний біль.

До старту сезону залишилося декілька днів, але жодна людина у світі не може сказати, яким буде стартовий склад джмелів.

Влітку Боруссія Дортмунд втратила Каріма Адеємі, який поїхав підкорювати Ла Лігу в складі Барселони, а Юліан Брандт пішов в Аякс вільним агентом.

Кого підписали натомість? З Генка приїхав 18-річний вінгер Константінос Карецас, а з ПАОК нещодавно підписали Янніса Константеліаса (так, того самого, який знущався над обороною Динамо Київ). І от ці люди, разом із Серу Гірассі, будуть становити собою атаку Боруссії Д. А ще є молодий італієць Самуеле Іначіо. Безперечно талановитий. Проте ще сирий. Чи здатна ця атака конкурувати на дистанції з Кейном, Олісе та Діасом? Питання риторичне.

Giannis Konstantelias spielt in Zukunft für Schwarzgelb! 🇬🇷



Der 23-Jährige Mittelfeldspieler wechselt vom griechischen Erstligisten PAOK Thessaloniki nach Dortmund und hat einen Vertrag bis zum 30. Juni 2031 unterschrieben. 🤝



Zur Meldung:

➡️ https://t.co/1kfdBCQHw3 pic.twitter.com/Ipbl0DZm7b — Borussia Dortmund (@BVB) August 17, 2026

Боруссія Дортмунд знову збирає дуже молоду команду, і робить це за лічені тижні до старту сезону. Жодного часу на те, щоб зігратися, напрацювати схеми – немає.

Натомість потужно виглядає центр поля джмелів. Фелікс Нмеча станом на зараз є найкращим німецьким центрхавом після Йозуа Кімміха (привіт Нагельсманну, який ставив його на ЧС правим захисником). Також дуже сильно додав за останні місяці Джоб Беллінгем, а із ПСВ приїхав Джої Верман, який зробив 8+14 за попередній сезон Ередівізі.

Проблеми із захистом Дортмунд так і не вирішив. Замість Нікласа Зюле підписали 19-річного Жана Гаду, але досі в основі гратиме Рамі Бенсебаїні, який у попередні сезони регулярно привозив у найбільш відповідальні моменти.

Навряд цей сезон буде для Боруссії Д тотально провальним, але за чемпіонство боротися вона ще не здатна. І матч за Суперкубок Німеччини це підтвердив.

РБ Лейпциг: новий курс під керівництвом легенди

Боси Лейпцига відверто дуже здивували. Минулого сезону командою керував Оле Вернер, який до цього добре проявив себе у Вердері. Після сезону без єврокубків бики фінішували третіми, тож назвати сезон провальним точно не можна. Ще й до того ж розкрили Яна Діоманде, якого продали в Реал за величезні гроші. Але що далі? Лейпциг – клуб з амбіціями. І в принципі було очевидно, що з Оле Вернером стрибнути вище буде майже неможливо.

Ну а далі РБ Лейпциг спробував зробити косплей на Баварію. Новим головним тренером призначили легендарного ексзахисника Мартіна Демічеліса. Минулого сезону він у березні очолив Мальорку, але не зміг врятувати її від вильоту з Ла Ліги. До цього мав непоганий, проте не дуже переконливий період на батьківщині. Нагадує чимось Венсана Компані, еге ж?

Fitness statt Feinschliff – worauf Micho jetzt wert legt 🎙️



Nach 120 Minuten gegen #Ingolstadt spricht der #RBL-Coach über schwere Beine und macht den Fans ein Versprechen: 🔗 https://t.co/Z20HEsLt0u pic.twitter.com/8QCwLrrgLh — RB Leipzig (@RBLeipzig) July 25, 2026

Насправді Мальорка Демічеліса не виглядала безнадійною, але як на зло всі її конкуренти, окрім Жирони, почали набирати очки. Демічеліс – сучасний тренер, який першочергово вимагає інтенсивності та дисципліни. І такого тренера Лейпцигу насправді не вистачало з часів Юліана Нагельсманна.

Проте трансферну кампанію Лейпциг поки що провалює. Після продажу Діоманде він намагався підписати зірку Гоффенгайма Фісніка Асслані, але той не пройшов медогляд. Тож поки єдиними трансферами залишаються центрбек Максим Естев з Бернлі та Рокко Райтц з Гладбаха.

Останні дні трансферного вікна для Лейпцига будуть гарячими. Ось-ось має з Мілана приїхати старий знайомий Крістофер Нкунку, а з Лілля – нападник Матіас Фернандес-Прадо.

Вперше за всю історію своїх виступів у Бундеслізі РБ Лейпциг йде у сезон з новим основним голкіпером. Петер Гулачі, який роками обіймав цю позицію, поїхав у Вільярреал. Тож тепер його замінить бельгієць Маартен Вандервоордт, який свого часу вважався ледь не головним талантом країни. І ось настав його час це доводити. Також Лейпциг повернув до команди Оскара Нюланда. Так, того самого ветерана, який відіграв чудовий ЧС-2026 за Норвегію.

Чи є Лейпциг зараз прямим конкурентом Баварії? Навряд. Але ця команда здатна здивувати.

Баєр: чи є життя майже без чемпіонів?

Два роки пройшли з історичного чемпіонства Баєра, а від тієї команди майже вже нічого не залишилося. Влітку пішов Алехандро Грімальдо, який фактично був останньою зіркою тієї команди, хто залишалася в клубі. Досі є Патрік Шик, Едмонд Тапсоба, Есек'єль Паласіос та Роберт Андріх, але глобально – це вже геть нова команда.

І вести цю команду у новому сезоні буде молодий іспанець – Карлес Мартінес. Леверкузену сподобалося працювати з іспанцями, тож вибір цілком передбачуваний.

Willkommen in Leverkusen! ⚫️🔴

Carles Martinez Novell (42) ist unser neuer Cheftrainer und hat einen Vertrag bis 2028 unterschrieben. ✍️ pic.twitter.com/LIChkUdVzt — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) June 4, 2026

До Баєра 42-річний Карлес Мартінес 4 роки очолював Тулузу, з якою у сезоні-2022/23 сенсаційно виграв Кубок Франції. І за ці роки роботи Мартінес зарекомендував себе як спеціаліст, який чудово вміє розкривати таланти. А це саме те, що й потрібно Баєру.

Влітку в Леверкузені придбали у Марселя фіналіста ЧС Факундо Медіну, а на заміну Грімальдо приїхав інший іспанець – Мігель Гутьєррес з Наполі. Ще доволі цікаво виглядає трансфер португальського вінгера Афонсо Морейри з Ліона.

Загалом, Баєр перебуває у процесі перебудови, але навіть така команда має фінішувати у топ-4, що їй не вдалося минулого року.

А що у середняків?

Дуже суттєво до Ліги чемпіонів підготувався Штутгарт. Вперше за багато років Шваби зберегли в команді всіх лідерів, включно з Денізом Ундавом та Анжело Штіллером. Єдина проблема – позиція голкіпера. Викупити Александера Нюбеля не вдалося, але його має замінити 20-річний Денніс Займен. І за цим голкіпером рекомендую слідкувати особливо.

Команда Себастьяна Генесса виглядає солідно для боротьби за топ-4, але їй знову не вистачає глибини для боротьби на три фронти.

Те саме стосується Гоффенгайма, якому вдалося зберегти навіть Фісніка Асслані, попри домовленість з РБ Лейпциг. Лишень вінгер Базумана Туре перейшов за 50 мільйонів євро в Ньюкасл. Натомість Гоффе зробив декілька класних підписань, з яких особливо виділяється вундеркінд Натан де Кат з Андерлехта.

𝘽𝙚𝙝𝙞𝙣𝙙 𝙩𝙝𝙚 𝙨𝙘𝙚𝙣𝙚𝙨 👀 Die Ankunft von Nathan De Cat 🎬



Zum kompletten Video: https://t.co/W1PgbCtOaW 👈 pic.twitter.com/DvfdQb7rWz — TSG Hoffenheim (@tsghoffenheim) July 10, 2026

Все вказує на те, що й цього сезону Гоффенгайм буде серйозним гравцем у боротьбі за місце в єврокубках. Та й в самій Лізі Європи ця команда здатна дійти доволі далеко.

Фрайбург, який минулого сезону дістався фіналу ЛЄ, йде у сезон без свого основного голкіпера Ноа Атуболу та головної зірки Йоанна Манзамбі. Перший от-от перейде в Айнтрахт, а другий – вже в Астон Віллі. Це доволі бідний клуб, тож заміну Атуболу знайшли у Вердері, підписавши Міо Бакгауза, а у центр поля прийшов Ріїто Ямамото із Сінт-Трейдена.

Як і завжди, Фрайбург не ставить перед собою високих цілей. Але фінішувати у першій половині таблиці ця команда зобов'язана.

До Айнтрахта цього літа повернувся Аді Гюттер, який успішно його тренував з 2018 по 2021 рік. Але клуб несподівано пасивний на трансферному ринку. Після продажу Натаніеля Брауна в Баварію Айнтрахт досі не підписав йому адекватну заміну, а єдиним суттєвим зимовим новачком є опорник Рафаель Оньєдіка з Брюгге.

Айнтрахту не вистачає індивідуальної якості в усіх лініях, але Аді Гюттер – досвідчений тренер, який вміє будувати команду навіть в таких умовах. Цього сезону Орлам не доведеться грати на трьох фронтах, і це є перевагою перед конкурентами. Тому прогнозую, що у зону єврокубків Франкфурт зможе повернутися.

А що там у новачків ліги?

Цього року у Бундеслізі три нові команди, що є доволі незвичним, оскільки зазвичай представники еліти переграють третю команду Другої Бундесліги у перехідних матчах. Але цього разу Вольфсбург несподівано зазнав поразки від Падерборна.

І саме Падерборн є головним кандидатом на виліт цього сезону. Біло-сині двічі за свою історію грали у Бундеслізі, і обидва рази посідали останнє місце. Загалом за два сезони цей клуб виграв 10 матчів в еліті. У складі Падерборна немає гравців, які були б відомі широкому загалу, а клубний бюджет не дозволяє якісно посилюватися. Навіть 17 місце для цієї команди вже буде дивом.

Куди цікавіше буде спостерігати за абсолютним дебютантом Бундесліги – Ельферсбергом. Це крихітне містечко на півдні Німеччини, з населенням близько 12 000. Але цей клуб планомірно йшов до того, щоб дебютувати в еліті. Ще позаминулого сезону Ельферсберг лише на останніх хвилинах програв у перехідних матчах Гайденгайму, але тепер вийшов з другого місця.

Будував цю дуже цікаву команду спортивний директор Оле Бук. І його робота вийшла настільки якісною, що навесні він перейшов до Боруссії Дортмунд. Попри це, Ельферсберг не зійшов з курсу, і влітку підписав декількох цікавих молодих гравців. Зокрема, з Баєра перейшов центрхав Френсіс Оньєка, а з Дортмунда вінгер Коул Кемпбелл.

Так, на Ельферсберг чекає боротьба за виживання, але цій команді цілком до снаги зберегти своє місце в еліті.

Ну а третій новачок взагалі не сприймається у цьому статусі. Все ж всі звикли бачити Шальке не просто в еліті німецького футболу, а й на його верхівці. Австрійський тренер Мірон Муслич дійсно побудував в Гельзенкірхені якісну команду, яка відносно легко виграла Другу Бундеслігу. І цього сезону точно збирається закріпитися в Бундеслізі.

Ще й за іменами у Шальке склад дуже цікавий. Чого лише варті Лоріс Каріус та Едін Джеко! Так-так, саме Каріус буде основним голкіпером Шальке. Минулий сезон у нього був чудовий. А Джеко, як приїхав до Шальке взимку, забив 6 голів за 11 матчів. Цього пана ніколи не варто списувати з рахунків. Ще й влітку Шальке підписав досвідченого Робіна Госенса з Фіорентини.

Цього сезону у Шальке є все, щоб взагалі уникнути боротьби за виживання.

Український слід

Ще донедавна у Бундеслізі було два представники України, але Уніон віддав Дмитра Богданова в оренду в Енергі Котбус. Тож залишився лише Юхим Конопля.

Юхим Конопля Getty Images

Вочевидь, Боруссія Менхенгладбах підписувала правого захисника збірної України в якості основного гравця, але, на жаль, вже у другому матчі під час передсезонки Юхим отримав пошкодження коліна. І поки що ніхто навіть не називає строків відновлення. Одразу після цього Жеребці придбали японського правого захисника Даїчі Хасіоку у Славії. Але його розглядають саме як бекап для Коноплі.

Тож коли Конопля відновиться, точно має отримати свій ігровий час. Але у Боруссії М такий безлад в управлінні, що доведеться йому вести боротьбу за виживання.

Де дивитися Бундеслігу

Транслятором Бундесліги в Україні, як і у попередні роки, є Setanta Sports. Окремі трансляції доступні на самому телеканалі, а абсолютно всі ігри – на платформі.

Як і зазвичай, один матч на тиждень виносять на п'ятницю, на 21:30. Більшість матчів відбувається о 16:30 в суботу, а центральна гра туру – о 19:30. На неділю виносять 2-3 гри за участю команд, що грають у Лізі Європи та Лізі конференцій.

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