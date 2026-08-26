Хавбек Баварії став одноклубником Трубіна та Судакова у складі Бенфіки

Опорний півзахисник мюнхенської Баварії Жоау Пальїнья перейшов до лісабонської Бенфіки.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контракт розрахований на 4 роки співпраці – до червня 2030 року. "Орлам" обійшовся цей трансфер у 14 мільйонів євро, а ще 5 мільйонів передбачено у вигляді бонусів. Окрім того, в угоді прописана клаусула в розмірі 50 мільйонів євро.

Зауважимо, що 31-річний португалець опинився в розташуванні "баварців" влітку 2024 року, відколи перейшов з англійського Фулгема. З того часу провів у футболці німецького гранда 25 матчів (результативними діями не відзначався).

Утім, вже на початку сезону-25/26 Баварія відправила Пальїнью в оренду до Тоттенгема. На рахунку португальця 7 голів і 3 асисти в 45 матчах за "Шпор" у всіх турнірах.

Раніше повідомлялося, що в співпраці з 31-річним хавбеком була зацікавлена Астон Вілла.