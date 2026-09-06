Майнц розгромив Гамбург у матчі 2-го туру Бундесліги

У неділю, 6 вересня, відбувся передостанній матч 2 туру німецької Бундесліги сезону-2026/27, у якому Гамбург вдома зазнав розгромної поразки від Майнца.

Зустріч завершилася з рахунком 5:0.

Гості забили два голи у першій половині зустрічі, а в другому таймі засмутили суперника ще тричі: дублем в складі Майнца відзначився Філліп Тіц.

У заключному матчі туру Айнтрахт Франкфурт зіграє проти Аугсбурга.

Чемпіонат Німеччини – Бундесліга

2 тур, 6 вересня

Гамбург – Майнц 0:5 (0:2)

Голи: 0:1 – 19 Бекер, 0:2 – 41 Мвене, 0:3 – 48 Тіц, 0:4 – 83 Тіц, 0:5 – 90+2 Кенігсдорффер

18:30 Айнтрахт – Аугсбург

Напередодні Баєр здобув розгромну перемогу над Уніоном, а Баварія втратила очки у матчі з Шальке.