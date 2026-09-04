Штутгарт сильніший за Кельн у 2-му турі Бундесліги

У п'ятницю, 4 вересня, Штутгарт обіграв Кельн у стартовому матчі 2-го туру нового сезону німецької Бундесліги-2026/27.

Перший гол у зустрічі був забитий лише під кінець тайму. Нулі на табло розмочив АЛь-Ханнус. На перерву господарі пішли за мінімальної переваги у рахунку 1:0.

Доволі швидко футболісту Шутгарта подвоїли свою перевагу у другій 45-хвилинці.

У другій половині протистояння Штутгарт забив ще тричі. Щоправда, один із м'ячів був у власні ворота.

Чемпіонат Німеччини – Бундесліга

2-й тур, 4 вересня

Штутгарт – Кельн 4:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 39 Ель-Ханнус, 2:0 – 60 Премель, 3:0 – 75 Демірович, 3:1 – 81 Хендрікс (авт.), 4:1 – 90+1 Вагноман

Турнірна таблиця Бундесліги-2026/27 Standings provided by Sofascore

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