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Зінченко вийде у старті Арсенала у товариському матчі проти Ліона

Андрій Яросименко — 11 серпня, 15:15
Зінченко вийде у старті Арсенала у товариському матчі проти Ліона

Український захисник лондонського Арсенала Олександр Зінченко вийде у стартовому складі на товариський матч проти Ліона.

Матч відбудеться сьогодні, 11 серпня, стартовий свисток пролунає о 16:00 за київським часом.

Нагадаємо, раніше Зінченко відзначився голом за "канонірів" у товариському матчі з Баєром. Напередодні Олександр взяв новий ігровий номер та пояснив уболівальникам свій вибір.

Також, на фоні підписання лондонським клубом Ріккардо Калафіорі, з'являється інформація про те, що 27-річний український футболіст може залишити Арсенал.

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Олександр Зінченко

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