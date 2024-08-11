Зінченко вийде у старті Арсенала у товариському матчі проти Ліона

Український захисник лондонського Арсенала Олександр Зінченко вийде у стартовому складі на товариський матч проти Ліона.

Матч відбудеться сьогодні, 11 серпня, стартовий свисток пролунає о 16:00 за київським часом.

Нагадаємо, раніше Зінченко відзначився голом за "канонірів" у товариському матчі з Баєром. Напередодні Олександр взяв новий ігровий номер та пояснив уболівальникам свій вибір.

Також, на фоні підписання лондонським клубом Ріккардо Калафіорі, з'являється інформація про те, що 27-річний український футболіст може залишити Арсенал.