Калафіорі переходить в лондонський Арсенал

Центральний захисник Болоньї Ріккардо Калафіорі підпише контракт з лондонським Арсеналом.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, "каноніри" досягли угоди з Болоньєю про трансфер захисника, та заплатять за нього 40 мільйонів євро плюс 5 мільйонів бонусів та відсоток від наступного продажу гравця. 50% суми трансферу дістануться Базелю, клубу в якому раніше грав італієць.

У попередньому сезоні центрбек провів 40 матчів за "червоно-синіх", забив 2 голи та віддав 6 асистів.

🚨🔴⚪️ EXCL: Arsenal and Bologna have reached an agreement for Riccardo Calafiori, after breakthrough revealed earlier!



Understand fee is €40m plus €5m add-ons and sell-on clause.



Final step needed: Basel and Bologna to agree 50% sell-on payment terms, then… here we go! 🏁 pic.twitter.com/ueCZ3XOu5f — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 20, 2024

Раніше Калафіорі разом зі збірною Італії програв Швейцарії в 1/8 фіналу та вилетів з чемпіонату Європи-2024.