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Калафіорі переходить в лондонський Арсенал

Андрій Яросименко — 20 липня, 14:55
Калафіорі переходить в лондонський Арсенал

Центральний захисник Болоньї Ріккардо Калафіорі підпише контракт з лондонським Арсеналом.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, "каноніри" досягли угоди з Болоньєю про трансфер захисника, та заплатять за нього 40 мільйонів євро плюс 5 мільйонів бонусів та відсоток від наступного продажу гравця. 50% суми трансферу дістануться Базелю, клубу в якому раніше грав італієць.

У попередньому сезоні центрбек провів 40 матчів за "червоно-синіх", забив 2 голи та віддав 6 асистів.

Раніше Калафіорі разом зі збірною Італії програв Швейцарії в 1/8 фіналу та вилетів з чемпіонату Європи-2024.

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