Калафіорі переходить в лондонський Арсенал
Центральний захисник Болоньї Ріккардо Калафіорі підпише контракт з лондонським Арсеналом.
Про це повідомляє Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, "каноніри" досягли угоди з Болоньєю про трансфер захисника, та заплатять за нього 40 мільйонів євро плюс 5 мільйонів бонусів та відсоток від наступного продажу гравця. 50% суми трансферу дістануться Базелю, клубу в якому раніше грав італієць.
У попередньому сезоні центрбек провів 40 матчів за "червоно-синіх", забив 2 голи та віддав 6 асистів.
Раніше Калафіорі разом зі збірною Італії програв Швейцарії в 1/8 фіналу та вилетів з чемпіонату Європи-2024.