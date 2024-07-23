Арсенал готовий продати Зінченко та двох інших захисників

Лондонський Арсенал готовий продати українця Олександра Зінченка та декількох інших захисників.

Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, підписання італійця Ріккардо Калафіорі серйозно вплинуло на перспективи українця у складі "канонірів", тому Арсенал готовий розглянути пропозиції щодо Зінченка. Зазначається, поляк Якуб Ківьор та шотландець Кіран Тірні також мають великий шанс покинути команду вже у це літнє трансферне вікно.

Раніше ми повідомляли, що Зінченко потрапив у заявку Арсенала на передсезонний тур по США. За океаном "каноніри" зіграють 3 товариські матчі проти Борнмута, Манчестер Юнайтед та Ліверпуля.