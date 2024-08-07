В дотик з-за меж штрафного: Зінченко відкрив рахунок у матчі проти Баєра

Український захисник Олександр Зінченко відзначився голом за Арсенал у товариському матчі з Баєром.

Уже на 8-й хвилині зустрічі Зіна підключився до атаки та потужно пробив з-за меж штрафного майданчика після передачі від Кая Гаверца.

Вже за хвилину Арсенал подвоїв перевагу завдяки голу Леандро Троссара. До слова, ще один асист на свій рахунок записав Гаверц.

Нагадаємо, напередодні Олександр взяв новий ігровий номер та пояснив уболівальникам свій вибір.