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Зінченко взяв новий номер в Арсеналі — свій улюблений

Ігор Чернявський — 6 серпня, 17:40
Зінченко взяв новий номер в Арсеналі — свій улюблений

Захисник Арсенала Олександр Зінченко змінив свій ігровий номер.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Відтепер українець виступатиме у футболці з номером 17. Пресслужба "канонірів" зазначила, що Олександр сам звернувся до клубу з проханням передати йому цей номер, який звільнився після відходу Седріка Соареша.

"Номер 17 — дуже особливий для мене. Я носив його, коли був молодим гравцем, і завжди носив у збірній. Після відходк Седріка 17-й номер став вільним, тож я запитав, чи можу взяти його.

Дякую всім у клубі за підтримку. Також важливо сказати, що якщо хтось купив мою нову футболку з 35-м номером, то ви можете обміняти її на мій новий номер", — сказав Зінченко.

До цього Олександр відіграв два сезони з 35-м номером на спині. До слова, останнім часом ширяться чутки про те, що 27-річний український універсал може залишити Арсенал.

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