Зінченко підтвердив інтерес великого клубу до найкращого бомбардира УПЛ

Лівий захисник збірної України та нідерландського Аякса Олександр Зінченко розповів, що отримував телефонний дзвінок від одного великого клубу, який зацікавився нападником київського Динамо Матвієм Пономаренком.

Про це він висловився в інтерв'ю Ютуб-каналу "Бомбардир".

Однак 29-річний футболіст не став розкривати назву команди, яка звернула свою увагу на забивного форварда киян.

"Чи правда, що мені дзвонили з одного великого клубу і питали про Матвія Пономаренка? Так, правда. Сказав, як є: що дійсно у хлопця талант, у нього є якості, щоб стати хорошим футболістом. Потрібно, звичайно, багато працювати, правильно реагувати на ситуації, бо складних ситуацій у житті буде дуже багато. Навіть про кого я мало чого знав – я казав щось погане? Ніколи в житті. Я завжди дам хорошу позитивну оцінку, тому що хочу, щоб наші хлопці грали якомога більше на високому рівні. І це не просто слова для камери – воно так і є. Я така людина", – сказав Зінченко.

Нагадаємо, що Пономаренко став найкращим бомбардиром УПЛ за підсумками сезону-2025/26. Матвій відзначився 13 голами у 15 зіграних іграх. Жодного з пенальті.

Повідомлялося, що динамівець привернув увагу низки європейських клубів – Боруссії Дортмунд, РБ Лейпцига і Брентфорда. Раніше колишній головний тренер "біло-синіх" Олександр Шовковський пояснив, чому не давав практики Пономаренку.

Додамо, що 20-річний нападник поєднаний із Динамо контрактом до кінця 2028 року. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 12 мільйонів євро.