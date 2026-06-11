Захисником Динамо цікавиться ще один клуб Ла Ліги, який зіграє у Лізі чемпіонів

Захисник київського Динамо Костянтин Вівчаренко привернув увагу ще одного іспанського клубу.

Про це повідомляє ESTADIO Deportivo.

Іспанське видання стверджує, що Бетіс уже тривалий час стежить за прогресом Вівчаренка та вважає його одним із найперспективніших варіантів на ринку.

За підсумками минулого сезону команда здобула путівку до основного етапу Ліги чемпіонів і під участь у цьому турнірі вирішує завдання щодо підсилення лівого флангу оборони команди.

Зазначається також, що Інтерес посилився після того, як суму відступних у контракті гравця було знижено.

Наразі контракт Вівчаренка з Динамо розрахований до кінця червня 2028 року, проте містить клаусулу, розмір якої становить 6 мільйонів євро. У сезоні-2025/26 він зіграв 29 матчів, у яких віддав 8 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що гравцем також цікавиться іспанський Депортиво та грецький Панатінаїкос.