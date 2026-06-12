Палкін відповів Суркісу на слова про "збірну Бразилії"

Генеральний директор донецького Шахтаря Сергій Палкін відреагував на слова президента Динамо Ігоря Суркіса щодо ставки на українських футболістів. Функціонер пояснив, чому "гірники" продовжують робити акцент на залучення легіонерів.

Його слова передає пресслужба чемпіонів України.

Раніше Суркіс заявив, що не має наміру будувати в київському клубі "збірну Бразилії", натякаючи на трансферну політику Шахтаря", який уже понад два десятиліття активно залучає бразильських футболістів.

"Ми з повагою ставимося до бачення Ігоря Суркіса, але в нас своя філософія, свій шлях, свій стиль гри і своє розуміння розвитку клубу. Ми віримо у власну ідею та продовжуємо розвиватися.

Президент клубу Рінат Ахметов неодноразово говорив, і я повторю його слова: для нас патріот – це не обов'язково той, хто народився і виріс в Україні, а той, хто працює на благо України.

Ми – український клуб, і якщо іноземні футболісти готові приїжджати до нас, ми розуміємо, що вони можуть посилити команду та створити конкуренцію нашим гравцям. А це буде рухати нас уперед. Те, що в нас із Динамо різні підходи, – це абсолютно нормально. Футбол – це не тільки протистояння команд чи гравців, це боротьба ідей. Ми віримо у свою ідею", – заявив Палкін.