Попрощався із холостяцьким життям: лідер Динамо одружився на дівчині, яка старша за нього на шість років

Футболіст Динамо та збірної України Назар Волошин офіційно попрощався зі статусом холостяка та узаконив свої стосунки з коханою Єлизаветою Кандибою.

Про радісну подію пара повідомила у соціальних мережах, поділившись першими кадрами після реєстрації шлюбу.

Закохані поки що обмежилися офіційним візитом до РАЦСу, однак головне святкування ще попереду. За інформацією клубу, повноцінну весільну церемонію молодята планують провести пізніше.

У Динамо також не залишили без уваги знакову подію в житті одного зі своїх лідерів.

Пресслужба клубу привітала новоспечене подружжя та побажала їм щасливого сімейного життя.

"ФК Динамо вітає молодят, зичимо їм миру та злагоди, довгого та щасливого спільного життєвого шляху, всипаного моментами радості, приємними сюрпризами та подарунками долі", — зазначили у клубі.

Цікаво, що обраниця футболіста старша за нього на шість років, однак ця різниця у віці ніколи не ставала на заваді їхнім стосункам.

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Раніше повідомлялося, що юний зірковий форвард Динамо одружився після скандального матчу з Карпатами.