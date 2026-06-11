Тимчик розповів про відновлення після операції

Фланговий захисник Динамо Київ та збірної України Олександр Тимчик розповів про те, як проходить відновлення після травми та підготовка до наступного сезону.

Слова гравця наводить пресслужба киян.

"Відновлення триває за планом, кілька днів тому я зняв захисну пов'язку. Працюємо далі. Авжеж, за командою скучив. Як такого в мене відпочинку не було, оскільки майже щодня проходив відновлення від травми на базі. Лише на декілька днів вдалося з'їздити додому", – заявив захисник.

Нагадаємо, наприкінці квітня Тимчик переніс операцію та вибув на три місяці, пропустивши кінцівку клубного сезону-2025/26. Очікується, що 29-річний захисник зможе повернутися до повноцінних тренувань і матчів наприкінці липня.